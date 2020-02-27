Минобразования Свердловской области нашло творчество Элджея вредным для детей

В Сети появился документ "Об информировании родительской общественности" за подписью заместителя министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Зеленова. В нем сообщается о вреде творчества популярного артиста Элджея.

В обращении говорится, что произведения исполнителя "причиняют вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних и содержат признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков". Весной этого года концерты Элджея запланированы в Свердловской области.

В министерстве образования призвали проинформировать родителей о возможных последствиях посещения их детьми данных мероприятий.

Как сообщало Накануне.RU, в январе этого года в Челябинске отменили концерт Элджея после жалобы местного депутата. Впоследствии УФАС обнаружило нарушения в рекламе выступления артиста.