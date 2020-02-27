10 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Су-34, пикирует (2017) | Фото: novosti-dny.com

Российские и сирийские военные устроили атаку с воздуха на боевиков в провинции Идлиб

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб. Видео совместного удара опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель".

На кадрах МиГ-23 военно-воздушных сил Сирии и Су-34 Воздушно-космических сил России выпускают тепловые ловушки.

При этом боевики пытались сбить истребители из ПЗРК в районе населенных пунктов Биниш и Сармин. В обоих случаях экипажам удалось уйти от огня, пишет Telegram-канал Directorate 4.

В ходе наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации.

Накануне сирийские вооруженные силы освободили от террористов несколько населенных пунктов в провинции Идлиб, передает Regnum со ссылкой на сирийское гостелерадио.

В данный момент сирийские военные ведут бои с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками в районе города Саракиб.

Напомним, успехами правительственных сил недовольны в Турции, президент Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то Анкара начнет военную операцию.

Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

Обострение ситуации произошло после столкновений турецкой и сирийской армий. Эрдоган пообещал, что сирийские власти очень дорого заплатят за действия против турецкой армии.

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Российские и сирийские военные устроили атаку с воздуха на боевиков в провинции Идлиб

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Теги: идлиб, сирия, су-34, миг-23



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