Двигатель ПД-14 для российского самолета МС-21 пришлось сертифицировать повторно

Двигатель ПД-14, разработанный дочерними предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), проходит сертификацию в Авиационном регистре Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК). Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщают "Ведомости".

По данным издания, получение сертифицированных документов необходимо для ускорения верификации ПД-14 Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Без признания EASA практически невозможен экспорт двигателя, уточняют источники.

В октябре 2018 года ОДК завершила сертификационные испытания своего двигателя ПД-14 (разработка велась с 2008 года) и получила на него сертификат типа от Росавиации.

В конце января 2020 года Иркутский авиационный завод получил первые ПД-14, предназначенные для испытательных полетов МС-21. Ожидается, что первый полет самолета на отечественных двигателях состоится уже в этом году. Теоретически, "Иркут" может начать серийную сборку МС-21 с ПД-14 и без европейского сертификата, но тогда самолеты смогут летать только внутри страны. Кроме того, уже давно известно, что на первые МС-21 встанут американские силовые установки PW1400G, машины с ними получит "Аэрофлот". Впрочем, даже с иностранными двигателями МС-21 тоже сначала предстоит пройти европейскую сертификацию.

ПД-14 – первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.

МС-21 испытывался с американскими двигателями PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney). Что касается ПД-14, то 30 августа в Неаполе был задержан топ-менеджер ОДК Александр Коршунов. Согласно обвинительному заключению Минюста США, россиянин обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Они, якобы, использовались для разработки двигателя ПД-14 для самолета МС-21. "Ведомости" и РБК пишут, что речь идет о краже интеллектуальной собственности у американской корпорации General Electric.