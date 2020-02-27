В США сотрудник пивоваренного завода застрелил пятерых сослуживцев

В городе Милуоки (штат Висконсин) на севере США сотрудник пивоваренного завода Molson Coors ворвался на территорию предприятия и убил пять человек, после чего застрелился сам.

По данным полиции, нападавшему был 51 год, руководство завода описывает его как активного и хорошего сотрудника. Всего на предприятии работает более тысячи человек.

О мотивах стрелявшего пока ничего не известно, также пока полиция не назвала имена жертв.

Washington Post отмечает, что это первый случай массового шутинга в 2020 году, но в целом такие инциденты повторяются пугающе часто, их количество идет по нарастающей. Так, в Висконсине это 11-й случай массового убийства с 2004 года.