150-летие Ленина: КПРФ недовольна датой голосования по Конституции

Члены КПРФ негативно восприняли новость о том, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции России пройдет 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.

В глазах коммунистов ситуация усугубляется тем, что в этом году со дня рождения Ленина исполняется 150 лет. Руководство КПРФ с самого начала высказывало негативное отношение к идее провести общероссийское голосование именно 22 апреля.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев предположил, что решение назначить общероссийское голосование на 22 апреля было продиктовано именно стремлением отвлечь внимание от празднования 150-летнего юбилея Владимира Ленина, пишет "Коммерсант".

"Лучше бы отменили пенсионную реформу и вернули пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - отметил он. "Это троллинг высшего разряда,— сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.— Все-таки юбилей, 150 лет, приедут иностранные делегации. Конечно, голосование все перекроит. Не удается вынести тело [Ленина из Мавзолея], значит, надо забить мозги".

Как сообщалось, всероссийское голосование по поправке в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день станет выходным.

Предложение провести голосование в эту дату поддержал президент России Владимир Путин, сообщил сопредседатель рабочей группы п подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

То, что это будет нерабочий день, пропишут в законе. Выходной будет оплачиваемым.

10 марта пакет поправок будет рассмотрен во втором чтении. Третье чтение состоится на следующей неделе, после решение будет принимать Совет Федерации. Павел Крашенинников полагает, что у россиян будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с предлагаемыми поправками.