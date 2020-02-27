08 Сентября 2020
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пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Двое жителей ЯНАО скончались после употребления спиртного

В Надыме и Приуральском районе проводятся доследственные проверки по факту гибели двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по ЯНАО, предполагается, что они скончались после употребления спиртных напитков.

22 февраля в жилой избе на 1146 км автодороги Салехард – Надым обнаружено тело дорожного рабочего "РемДор". В этот же день в селе Аксарка Приуральского района обнаружено тело отца скончавшегося рабочего.

Как выяснилось, рабочий пришел в гости к хозяину избы и предложил ему распить спиртное. Хозяин отказался, так как его смутил запах алкоголя. Выпив спиртное, рабочий стал жаловаться на самочувствие, но от предложения обратиться в медицинское учреждение отказался. Ночью мужчина скончался.

До этого рабочий передал с водителем проезжающей машины емкость со спиртным своему отцу. Предположительно смерть мужчин наступила после распития спиртного.

По данному факту назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз, устанавливается химический состав и источник происхождения спиртного.

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Двое жителей ЯНАО скончались после употребления спиртного

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Теги: спиртное, алкоголь



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