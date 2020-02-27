08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Трое жителей Нижнего Тагила обвиняются в убийстве подростка

В Свердловской области трем мужчинам 1982 года рождения предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в 2003 году обвиняемые, намереваясь получить крупный выкуп от предпринимателя в Нижнем Тагиле, решили взять в заложники его сына 1986 года рождения. Однако вскоре, опасаясь, что юноша может сообщить о совершённом в отношении него преступлении в полицию, обвиняемые убили подростка, а тело вывезли на участок местности вблизи одного из гаражных кооперативов города.

В 2019 году трое злоумышленников были задержаны и заключены под стражу. В отношении третьего соучастника данная мера пресечения не избиралась, так как он имеет инвалидность I группы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Трое жителей Нижнего Тагила обвиняются в убийстве подростка

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Теги: убийство, подросток, похищение



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