08 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) |

В России появились новые аферы с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды.

Как сообщает Центробанк, среди них - инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров. По данным регулятора, мошенники начали создавать тренды, используя при этом нестандартные решения.

Другая уловка: россиянам предлагают купить путевку в круизные путешествия по цене на 50% ниже рыночной стоимости. Выявлен ряд таких пирамид, в которых насчитывается примерно по 500 участников, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, заниматься поиском нелегальных финансовых пирамид в интернете теперь будет специально разработанный робот.

Его разработал Банк России в 2018 году, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Он отметил, что используется поисковая модель, которая ведет себя как обычный человек - ищет, куда бы вложить финансы. Робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией.

В Банке России отметили, что с запуском робота увеличился потенциал замера деятельности финансовых пирамид.

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В России появились новые аферы с финансовыми пирамидами

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Теги: аферы, финансовые пирамиды, мошенники



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