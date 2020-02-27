В России появились новые аферы с финансовыми пирамидами

В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды.

Как сообщает Центробанк, среди них - инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров. По данным регулятора, мошенники начали создавать тренды, используя при этом нестандартные решения.

Другая уловка: россиянам предлагают купить путевку в круизные путешествия по цене на 50% ниже рыночной стоимости. Выявлен ряд таких пирамид, в которых насчитывается примерно по 500 участников, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, заниматься поиском нелегальных финансовых пирамид в интернете теперь будет специально разработанный робот.

Его разработал Банк России в 2018 году, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Он отметил, что используется поисковая модель, которая ведет себя как обычный человек - ищет, куда бы вложить финансы. Робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией.

В Банке России отметили, что с запуском робота увеличился потенциал замера деятельности финансовых пирамид.