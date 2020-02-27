Шарапова объявила об уходе из спорта
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила об уходе из спорта.
32-летняя спортсменка заявила, что устала бороться с травмами и хочет больше времени проводить с семьей.
Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации, в 2005 году она была первой ракеткой мира.
В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии "Большого шлема". В 2012 году она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне, сообщает Lenta.ru.
В 2019 году Шарапова обустроила себе роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Стоит от на холме с видом на океан, в окружении красивых садов.
Престижный журнал об архитектуре и дизайне AD поместил Шарапову и ее жилище на обложку свежего выпуска.
Маша рассказала, что сама рулила процессом ремонта и обсутройства: "Я была одержима процессом создания этого дома. Я спускалась с самолета, прилетая с очередного турнира, и мчалась на стройплощадку, в офис архитектора или производителя кухни. Это был мой проект, и я не собиралась делегировать даже часть его", - говорит теннисистка.
Дом Шараповой, конечно, не холостяцкая берлога, но на появление детей в ближайшем будущем тут явно не рассчитывают. А вот тусовке друзей место найдется. Главный отделочный материал – бетон, много стекла и серой мебели, элементов из дерева, природных материалов.