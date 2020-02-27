08 Сентября 2020
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Общество В России
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В России разработали прототипы вакцины от коронавируса

Российский ученые смогли получить штамм китайского коронавируса и уже разработали пять прототипов вакцины.

"Штамм у нас есть", — сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что Россия получила его не от Китая, однако в подробности вдаваться не стала.

Известно, что работа по разработке вакцин находится на начальной стадии, поэтому о более конкретных результатах сообщать пока рано, передает РБК.

Напомним, в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, нужны дальнейшие проверки и доработки.

Ханьхуэй также рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Ранее в КНР заявляли, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце апреля. Сообщалось, что ученые из Шахайского университета совместно с лабораториями нескольких фармацевтических компаний приступили к испытанию нескольких вакцин на мышах. Это первый этап, после которого препарат будет испытываться на более крупных животных, и только потом, если не будет никаких опасных побочек, начнутся клинические испытания на людях.

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В России разработали прототипы вакцины от коронавируса

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Теги: коронавирус, вакцина



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