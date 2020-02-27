Сбербанк создаст аналог "Яндекс.Авто"

Сбербанк разрабатывает платформу для мультимедийных систем автомобилей.

Направление возглавил бывший директор по развитию бизнеса "Яндекс.Авто" Андрей Василевский. Новая платформа по аналогии с "Яндекс.Авто" будет оснащена системой голосового помощника, которую Сбербанк уже внедрил в ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

Продукт станет частью экосистемы банка, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, Сбербанк может войти в список стратегических предприятий, считает заместитель министра финансов России Владимир Колычев. Он рассказал, что банк направит в бюджет России дивиденды за 2019 год в размере 250 млрд руб. При этом прибыль Сбербанка за прошедший год составит около 1 трлн руб.

На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих ЦБР, Минфину. Сделка будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния, 50% + одна акция будут выкуплены по рыночной цене (то есть примерно за 2,5 трлн руб.). При этом 700 млрд руб. полученной прибыли Центробанк потом вернет в федеральный бюджет.