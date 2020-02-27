08 Сентября 2020
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Экономика В России
рубль, деньги (2015) | Фото: tvc.ru

В России обнаружили поддельную монету номиналом один рубль

Центробанк России обнаружил в прошлом году поддельную монету номиналом в один рубль.

По данным регулятора, это уникальный случай, так как монета циркулировала в единственном экземпляре. Всего в 2019 году обнаружили 41 тыс. 355 поддельных денежных знаков, что на 7,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего фальшивок среди банкнот номиналом пять тысяч рублей. Меньше всего подделок пришлось на десятирублевую купюру, сообщает РИА "Новости".

Определить подлинность купюр можно несколькими способами. Принимая в качестве оплаты или сдачи бумажную банкноту, нужно обращать внимание на следующие элементы зашиты:

- качество бумаги (фальшивые банкноты печатаются на обычной бумаге, которая находится в свободной продаже, соответственно она не имеет характерного хруста и быстро изнашивается);

- краска на фальшивых купюрах осыпается, появляются трещины и пробелы;

- металлизированная ныряющая нить на поддельных деньгах легко отклеивается, в настоящих купюрах данный защитный элемент внедрен в бумагу (проникает в слои) и никогда не отклеивается;

- покрытие эмблемы Банка России на настоящей купюре обладает цветопеременным эффектом при смене угла рассмотрения; на поддельных купюрах эмблема переливается и блестит, но цвет не меняет;

- на лицевой части подлинной купюры имеется поле, которое под прямым углом зрения выглядит однотонным, но при наклоне поле переливается радужными полосами.

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В России обнаружили поддельную монету номиналом один рубль

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Теги: рубль, деньги, ЦБ



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