Роспотребнадзор: коронавирус передается через воду

Стало известно о новом пути передачи коронавируса.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, помимо воздушно-капельного пути, вероятнее всего, вирус может распространяться фекально-оральным путем. В частности, это происходит через грязные руки и грязную воду.

Россиянам советуют чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, нужны дальнейшие проверки и доработки.

Ханьхуэй также рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Напомним, ранее Роспотребнадзр и МИД России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею из-за вспышки в этих странах коронавирусной инфекции.