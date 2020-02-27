08 Сентября 2020
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Общество В России
коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Роспотребнадзор: коронавирус передается через воду

Стало известно о новом пути передачи коронавируса.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, помимо воздушно-капельного пути, вероятнее всего, вирус может распространяться фекально-оральным путем. В частности, это происходит через грязные руки и грязную воду.

Россиянам советуют чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, нужны дальнейшие проверки и доработки.

Ханьхуэй также рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

Напомним, ранее Роспотребнадзр и МИД России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею из-за вспышки в этих странах коронавирусной инфекции.

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Роспотребнадзор: коронавирус передается через воду

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус



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