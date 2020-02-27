Роспотребнадзор: коронавирус передается через воду
Стало известно о новом пути передачи коронавируса.
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, помимо воздушно-капельного пути, вероятнее всего, вирус может распространяться фекально-оральным путем. В частности, это происходит через грязные руки и грязную воду.
Россиянам советуют чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода, сообщает РИА "Новости".
Тем временем, в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, нужны дальнейшие проверки и доработки.
Ханьхуэй также рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".
Напомним, ранее Роспотребнадзр и МИД России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею из-за вспышки в этих странах коронавирусной инфекции.