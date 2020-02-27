Ветеранам Великой Отечественной войны выдадут мобильные телефоны

Российских ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат бесплатными кнопочными мобильными телефонами и услугами связи.

Мобильные устройства выдадут ко Дню Победы. На гаджетах будут крупные кнопки и хорошо различимые элементы экрана для того, чтобы пожилым людям было удобнее пользоваться аппаратами.

Ветераны смогут бесплатно звонить в экстренные службы, а также волонтерам, которые будут прикреплены к пожилым абонентам, сообщают "Известия".

Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям (инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих и т.д.) будет выплачено по 75 тыс. руб., труженикам тыла – по 50 тыс. руб.

Ранее стало известно, что выплаты получат и ветераны-граждане РФ, проживающие на территории Латвии, Литвы и Эстонии.