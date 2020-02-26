08 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
Южная Корея (2010) | Фото:latelynews.pp.ua

Из-за коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей и прекращает выдачу виз иранцам

Россия с 28 февраля вводит запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает "Интерфакс".

Запрет не будет распространяться на деловые и гуманитарные визы. Также с 1 марта останавливается авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

По словам Голиковой, "Аврора" будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан России. "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Напомним, ранее Роспотребнадзр и МИД России рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею из-за вспышки в этих странах коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло.

В Италии число инфицированных превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев.

Напомним, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошел сразу в нескольких регионах на севере Италии. На данный момент вспышка коронавируса в этой стране – самая масштабная за пределами Азии. Власти уже отменили несколько массовых мероприятий, в том числе традиционный карнавал в Венеции.

В ряде населенных пунктов людям предписано не выходить из домов, занятия в школах отменены, как и все спортивные и многие публичные мероприятия. Въезд-выезд тоже существенно ограничен.

25 февраля первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в испанском автономном сообществе Каталония, на Канарских островах, в Румынии, в Швейцарии, передает Regnum.

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Из-за коронавируса Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей и прекращает выдачу виз иранцам

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Теги: коронавирус, заболевание, вирус, пневмония, Китай, Южная Корея, Иран, Италия



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