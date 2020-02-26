"Если не заниматься политикой, она так и будет зашкваром". Шнуров в Челябинске раскритиковал депутатов Госдумы

Сергей Шнуров в Челябинске провел свою первую встречу в качестве политика после вступления в "Партию роста". Он рассказал, почему решил идти в политику, чем будет заниматься в партии, и раскритиковал действующих депутатов Госдумы. Эмоциональное выступление начинающий политик сопровождал матом. Стоит сказать, что на встрече присутствовали не только однопартийцы из Челябинска, Екатеринбурга и Башкортостана, многие пришли просто посмотреть на известного музыканта. Уже после окончания встречи лидера группировки Ленинград окружила толпа – просили автограф и совместные фото, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, сейчас в России уголовное право становится универсальным инструментом управления страной, а предприниматель у нас буквально, как каста прокажённых. Меня это крайне беспокоит, я считаю, что наша партия должна эту ситуацию побороть", - начал свое выступление Шнуров.

Высказался политик и о законодательных запретах. По его мнению, страна развивается в сторону запретительной экономики, а сами депутаты запретительными мерами пытаются напомнить о себе.

"Возьмем того же господина Милонова, моего любимого оппонента. Стихи он пишет чуть лучше, чем принимает законы, и чуть лучше, чем дает свои инициативы. Это дико смешно. Что этот товарищ там делает, к чему это все? Это все называется политический троллинг. У нас запреты "дырявые". Запретили мат. И что? Я все время суды выигрываю, понимаете. И зачем они приняли этот запрет? Давайте запретим дождь, мне, …, не нравится дождь. Он что, перестанет идти от этого? Гениальное решение – запретим снег и некрасивых женщин", - подчеркнул он.

По словам музыканта, в партии он планирует заниматься культурой и социальной проблематикой. "Хочется социальной теплоты", - признался он.

Ответил Шнуров и на критику после его вступления в "Партию роста".

"Кандидатом я не стал, но уже со всех сторон я услышал критику в свою сторону, что меня, мол, купили, что я потерял совесть. Я ещё даже ничего не успел сделать, меня обвинили во всех смертных грехах. Если никто не будет заниматься политикой, политика так и будет зашкваром". Так и будет продолжаться, такая и будет Госдума. Так и будете сидеть и смотреть, какие негодяи, и кто их выбрал. Так мы их выбрали", - подчеркнул он.

Музыкант, который пришел на встречу в классическом костюме, признался, что чувствует себя комфортно в новом амплуа.

"Костюм, он всегда костюм, и неважно, спортивный он или деловой. Как мне кажется, костюмы мне идут, я чувствую себя очень комфортно в этом амплуа", - отметил он.

Лидер "Партии роста" Борис Титов рассказал, как Шнуров пришел в партию. По его словам, они надеялись, что музыкант примет участие от партии в выборах в Госдуму в 2016 году, но он отказался, сказав, что не готов. В ноябре 2019 года музыкант сам позвонил Титову и сказал, что хочет вступить в партию.

На встрече бизнес-омбудсмену задавали вопросы про экологию, которые волнуют многих южноуральцев. Политик вдруг вспомнил про 90-е, когда в стране остановились заводы и воздух стал чище, но жить было не на что.

"Помните советские времена, все дымило, труб было много, все заводы работали, было не очень хорошо экологически, но были зарплаты. Потом наступили 90-е. Все заводы остановились, и воздух стал чистейший, но кроме как дышать, есть тебе было уже нечего. Надо сочетать две вещи, есть новейшие технологии, которые позволяют развивать и строить экологически чистые предприятия, а есть плохие технологии, которые используются в странах третьего мира. Мы должны быть не страной третьего мира, а развивать экономику. Без рабочих мест страна жить не может, но мы должны использовать новейшие технологии, чтобы эти заводы работали эффективно и не портили нам окружающую среду", - подчеркнул он.

Лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец напомнил Титову, что он единственный из кандидатов в президенты поддержал строительство Томинского ГОК, и призвал Шнурова поддержать челябинцев в их борьбе за экологию.

"Я обращу внимание на Челябинск, на экологические проблемы, но для этого мне нужна фактура. Под экологическую лавочку сейчас многих вытесняют с рынка", – отметил музыкант.

"Вы сейчас боретесь против новейших технологических заводов. Вы боритесь против тех, кто сегодня дымит, кто за столько лет не поставил себе очистные на свои трубы. Те заводы новые, они уже с другой технологией. А тут дымят у вас построенные 100 лет назад металлургические предприятия", - заявил он.