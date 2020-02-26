Саратовских подростков, планировавших нападение на школу, арестовали на два месяца

Подростки, которых подозревают в подготовке нападения на школу, арестованы на два месяца. Под стражей они пробудут до 25 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Соответствующее ходатайство следователи ранее направили в суд.

"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, дело в отношении юношей 14 и 15 лет было возбуждено по статье "приготовление убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержанные состояли в различных так называемых "группах смерти". Они были задержаны на заброшенном бомбоубежище, где хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении на школу юноши также использовать самодельные зажигательные смеси. Инструкции по изготовлению школьники нашли в интернете.

После задержания школьники во всем сознались. По их словам, они готовили массовое убийство из мести, хотели убить "примерно 40 человек", пишет ТК "ОПЕР Слил" со ссылкой на ФСБ.