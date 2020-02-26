МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Италию, Иран и Корею из-за коронавируса

МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию из-за вспышки в этих странах новой коронавирусной инфекции, если они не вызваны крайней необходимостью, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее аналогичные рекомендации дал Роспотребнадзор.

МИД России просит всех российских граждан, находящихся на территории Республики Корея, Исламской Республики Иран и Итальянской Республики, сообщить свои контактные данные российскому посольству.

По последним данным, в Республике Корея зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, из них 11 с летальным исходом. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 умерло.

В Италии число инфицированных превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев.

Напомним, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошел сразу в нескольких регионах на севере Италии. На данный момент вспышка коронавируса в этой стране – самая масштабная за пределами Азии. Власти уже отменили несколько массовых мероприятий, в том числе традиционный карнавал в Венеции.

В ряде населенных пунктов людям предписано не выходить из домов, занятия в школах отменены, как и все спортивные и многие публичные мероприятия. Въезд-выезд тоже существенно ограничен.

25 февраля первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в испанском автономном сообществе Каталония, на Канарских островах, в Румынии, в Швейцарии, передает Regnum.