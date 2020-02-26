Депутата горсовета Евпатории и его помощницу подозревают в вымогательстве

В Крыму депутата Евпаторийского городского совета II созыва и его помощницу подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного управления по Республике Крым.

Имена задержанных не раскрываются.

Как сообщают следователи, в декабре прошлого года на территории муниципального пляжа Уютненского сельского поселения депутат публично, в присутствии общественности озвучил информацию, дискредитирующую компанию, которая занималась благоустройством пляжа. Фрагменты видеозаписи встречи депутата с населением разместили в интернете. Через месяц помощница депутата предложила руководителю компании прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за 1 млн руб.

"При этом женщина, чтобы придать законность своей и депутата деятельности, потребовала заключить медиасоглашение, где она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор, а оплата за предоставление несуществующих услуг будет присвоена сообщниками. Сам же депутат в ходе встречи с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа в глазах населения", - говорится в сообщении СКР региона.

26 февраля этого года депутата и его помощницу задержали сотрудники УФСБ. Решение о возбуждении дела принял лично исполняющий обязанности руководителя регионального следственного комитета. Во время обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства была изъята вся необходимая информация. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.



