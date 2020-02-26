Самолет SSJ-100, вылетевший в Пермь, вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Пермь, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьев из-за проблем с правым двигателем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского аэропорта.

Сообщается, что через полчаса после начала полета в двигателе была обнаружена вибрация Командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром вылета. На борту самолета находились 78 пассажиров. Пострадавших среди них нет.

Для доставки пассажиров в Пермь авиакомпания готовит резервный борт.

Отметим, что по данным онлайн-табло самолет должен был прилететь в 22.05, а теперь - прилет запланирован на 01.00.