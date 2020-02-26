07 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
аббас джума, пикет, шугалей, ливия (2020) | Фото: t.me/Abbasdjuma

Аббас Джума выступил в поддержку российских социологов в ливийском плену

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Аббас Джума присоединился к бессрочной акции Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) против удерживания в ливийском плену российских социологов, сотрудников Фонда Максима Шугалея и Самера Суэйфана

Журналист встал в одиночный пикет у ливийского посольства в Москве. Он считает, что таким образом выполняет свой долг, поскольку его соотечественники томятся в застенках в нечеловеческих условиях без предъявления каких бы то ни было обвинений.

По мнению Аббаса Джумы, молчать нельзя. В противном случае такие прецеденты будут множиться и множиться, и как профессионал, также работавший в этом регионе, он уверен: от того, что произошло с нашими социологами, а еще ранее – с моряками, не застрахован никто. Моряки провели в ливийских застенках три года и были вызволены путем долгих дипломатических усилий.

аббас джума, пикет, шугалей, ливия(2020)|Фото: https://t.me/Abbasdjuma

Журналист уверен, что террористы, захватившие наших граждан, боятся огласки. Ведь они стремятся предстать в глазах мирового сообщества «цивилизованными политиками».

Джума также прокомментировал выдвинутую главой ФЗНЦ Александром Малькевичем инициативу о защите жертв «экстрадиционного террора».

Предлагается закрепить в Основном законе применение любой силы для защиты и освобождения соотечественников-жертв террора, где бы они не находились.

По оценке Аббаса Джумы, это – «важнейшая инициатива».

Он считает, что нужно обратиться к опыту Израиля, который не церемонится и задействует все средства. Тем более, что и у нас они есть.

Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены терристами в мае 2019 года. Они находятся в тюрьме «Митига». Им не предъявлено никаких обвинений.

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Аббас Джума выступил в поддержку российских социологов в ливийском плену

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Теги: пнс, ливия, фзнц, шугалей, Аббас Джума , пикет, тюрьма митига



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