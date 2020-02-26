07 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Всероссийское голосование по поправке в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день станет выходным, сообщает ТАСС.

Предложение провести голосование в эту дату поддержал президент России Владимир Путин, сообщил сопредседатель рабочей группы п подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

То, что это будет нерабочий день, пропишут в законе. Выходной будет оплачиваемым.

10 марта пакет поправок будет рассмотрен во втором чтении. Третье чтение состоится на следующей неделе, после решение будет принимать Совет Федерации. Павел Крашенинников полагает, что у россиян будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с предлагаемыми поправками.

Как сообщало Накануне.RU, 25 февраля глава ВЦИОМ Валерий Федоров проинформировал общественность и СМИ, что больше половины опрошенных его центром граждан собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию – 66%. При этом о конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знают 23% опрошенных, в то время как 77% респондентов не в курсе их, и это при том, что за короткий срок от первого чтения в Госдуме (23 января) ко второму (10 марта) суть политической части поправок кардинально изменилась (и еще больше усиливает полномочия президента).

До подведения хоть каких-то, даже промежуточных итогов изменения Конституции и, видимо, конфигурации власти в стране, пока очень далеко. Нет сомнений, что сегодня власть готова бросить все имеющиеся ресурсы на так называемое "голосование" по поправкам в Конституцию (чего, заметим, действующий Основной закон вообще-то не предполагает) и даже, цитируем,"создать атмосферу праздника" на этом самом голосовании.

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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

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Теги: Конституция, голосование, Владимир Путин, выходной



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