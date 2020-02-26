07 Сентября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
администрация президента Украины, Киев (2013) | Фото: Накануне.RU

Под офисом Зеленского мужчина поджег себя из-за земельного вопроса

Перед офисом президента Украины неизвестный мужчина сегодня облил себя бензином и поджег. Окружающим удалось его спасти, он получил ожоги легкой степени тяжести.
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Мужчине повезло, что в этот момент перед зданием митинговали медики, протестуя против уничтожения медицины - ликвидации больниц, сокращения, урезания зарплат. Они сразу заметили.

Пресс-служба офиса Зеленского заявила, что мужчина не принимал участия в акции медиков и пришел конкретно для самоподжога.

После происшествия человек рассказал, что его зовут Александр Бурлаков и он из Новоивановки Сумской области, а пытался себя поджечь в знак протеста против земельной аферы: местные власти не дали ему распаевать землю, а документы были украдены. Хождение же по кабинетам чиновников ни к чему не привело. При этом он заявил, что против распродажи земли, которую намерен запустить президент Владимир Зеленский.

"Нет закона. У них закон - деньги. Куда я только ни обращался. Я не вижу выхода и поэтому так и сделал", - сказал он.

Самое показательное в этой истории то, что пресс-служба Зеленского умолчала, против чего именно протестовал Бурлаков. Ведь Зеленский собирается продавить свою "земельную реформу", которую он обещал Западу, т.е. попросту начать распродажу земли. В то время как на селе местные жители не могут добиться правды.

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Под офисом Зеленского мужчина поджег себя из-за земельного вопроса

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, земля, поджог



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