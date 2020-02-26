"Партия роста" будет участвовать в выборах в заксобрание Челябинской области

"Партия роста", в которую недавно вступил Сергей Шнуров, будет участвовать в выборах в Законодательное собрание Челябинской области в сентябре 2020 года. Об этом сообщил председатель партии Борис Титов.

В Челябинске они хотят сделать праймериз. Но как подчеркнул Титов, не как у "ЕР", все будет по-другому.

В целом партия намерена участвовать в 11 кампаниях по выборам депутатов в ЗСО в стране. В планах - пройти в шести субъектах.