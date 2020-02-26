Из-за гололеда на трассах закрыли движение автобусов из Кургана в Челябинск, Тюмень и Екатеринбург

Из-за мокрого снега и дождя, которые прошли в Курганской области несколько часов назад, на трассах образовался гололед.

Пассажирские автобусы временно не ездят из Кургана в Челябинск, Тюмень и Екатеринбург, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Также отменены все рейсы в Петухово, Половинное, Целинное, Куртамыш.

Граждан, купивших билет на автобус заранее, просят сдать его обратно, а также с пониманием отнестись к ограничению движения автобусов. Как только погода улучшится и гололеда на трассах не будет, автобусы начнут ходить вновь.