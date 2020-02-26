Мусорный клинч: как свердловский министр ЖКХ от острых вопросов депутатов уходил

Закончился первый год "мусорной реформы", которая за столь недолгий срок вызвала бурю недовольства среди жителей всего региона. Сегодня депутаты свердловского заксобрания вызвали "на ковер" министра ЖКХ и энергетики региона Николая Смирнова. Чиновник отчитывался перед парламентом о преобразованиях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2019 году и рассказал о планах на 2020-2025 годы. Журналист Накануне.RU последил за ожесточенным клинчем между депутатами и региональным министром.

У рэпера Оксимирона в знаменитом треке "Полигон" есть строчки о том "как повсюду отравляют родник". С такими отравлениями экологии своих родных городов и поселков несогласны жители Шабровского, Красноуфимска, Нижнего Тагила и многих других населенных пунктов области. Мусорная тема привела к возникновению точек социального напряжения в масштабах региона. По всей видимости, пока никакой пользы от мусорной реформы жители, которые стали платить за услуги больше, не усматривают, отправляя кучу обращений в адрес чиновников и прокуратуры.

Впрочем, по оценкам министра ЖКХ и энергетики области Николая Смирнова, ситуация с утилизацией мусора в регионе улучшилась. По его данным, за прошлый год было вывезено 12 млн тонн отходов мусорными операторами, это на 17% больше, чем в 2018 году. Также стало меньше свалок на 20%. Ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок. Кроме того, по оценкам Смирнова, очень активно идет работа над созданием контейнерных площадок.

"На создание контейнерных площадок было выделено 600 млн руб. Так в 2019 году было создано 3 тыс. контейнерных площадок. Часть из них в ряде муниципалитетов создают с разделительным накоплением отходов, в частности в Ивделе, Красноуральске и других", - рассказал Смирнов в своем докладе.

Также чиновник анонсировал и то, что за четыре года в Свердловской области планируется возвести от 14 до 17 мусоросортировочных заводов.

После того, как Смирнов произнес последнее слово из своего отчета, на него как из рога изобилия посыпались вопросы от депутатов.

Владимир Анисимов упрекнул министра в том, что 662 человека пожилого возраста в Новой Ляле и Нижнем Тагиле лишились своих мусорных льгот. Эти свердловчане не согласны с завышенными мусорными тарифами.

Министр парировал тем, что люди имеют задолженности и вследствие этого их льготы обнуляются. "3 млн людей платят, а 662 человека не платят. Это не совсем корректно. Если есть задолженность, то льгота не предоставляется. Что касается нормативов за вывоз мусора, то раз они действуют, нужно платить", - ответил Смирнов.

Депутат от КПРФ Александр Ладыгин задал актуальный вопрос о том, планируются ли на территории региона мусоросжигающие заводы. Региональный министр уверил всех парламентариев, что такого не будет.

И тут депутат от ЛДПР Александр Коркин задал вопрос, который интересует без преувеличения миллионы свердловчан: "Когда будут пересмотрены завышенные тарифы на вывоз мусора?" Смирнов переадресовал вопрос в Региональную энергетическую комиссию.

Особое место в обсуждении заняла ситуация в поселке Малышева. Возле населенного пункта хотят построить мусоросортировочный завод вблизи жилых домов. Обратил внимание министра на это депутат Владимир Власов.

"В поселке Малышева планируется строить мусоросортировочный завод и дорога к нему через весь Асбест в итоге. Кто это придумал?" - недоумевает политик.

Смирнов сослался на то, что есть инвестор и его интересует именно данный узкий участок. Как выяснилось, к нему планируется и построить дорогу.



"Возникает вопрос, куда мы будем везти мусор из Асбеста и Малышева? Никто не хочет, чтобы мусор был вблизи с ними. Правда, еще нет решения по данной территории. Будем обсуждать. Вы сами прекрасно понимаете, кто так недоволен в ситуации с поселком Малышева", - ответил Смирнов, явно намекая в конце своей фразы на оппозиционерку Наталью Крылову.

Не забыли депутаты спросить и о том, где планируют сортировать мусор из Екатеринбурга. Министр заявил о том, что в данный момент рассматриваются пять участков для будущего мусоросортивочного завода. Правда, отказался раскрыть, какие именно.

В конце заседания подключились к обсуждению и представители Региональной энергетической комиссии. По словам заместителя РЭК Алексея Обухова, нормативы по вывозу мусора были рассчитаны по данным, которые предоставили муниципалитеты.

"Все это связано с требованиями федерального законодательства. Муниципалитеты предоставили данные и в итоге были рассчитаны нормативы. Есть процессы дифференциации и у самих нормативов", - сказал чиновник.

Комментируя свой отчет Накануне.RU, министр заявил о том, что если в ближайшее время не начать строительство мусороперерабатывающих заводов, то полигонов не хватит.

"До одного процента от тарифа региональные мусорные операторы имеют право тратить на покупку контейнеров. Есть единичные случаи того, когда жители из-за отсутствия контейнеров отказываются платить за мусор. В частности, в Новой Ляле. До этого всегда вывозили мусор в пакетах и все было в порядке. Если в ближайшее время не начать строительство мусороперерабатывающих заводов, то полигонов нам не хватит", - отметил министр.