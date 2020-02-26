В Миассе задержана директор "МУП "Городское хозяйство" Римма Щербакова

В Миассе после обысков ФСБ в мэрии города задержана руководитель "МУП "Городское хозяйство" Римма Щербакова.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие считает, что осенью прошлого года Щербакова подписала акт о выполнении строительного надзора по контракту на теплоизоляцию трубопровода.

"Ей было известно, что работы по контракту подрядчиком не завершены, строительный контроль и технологический надзор в полном объеме не выполнены", - добавили в СК.

Скоро Щербаковой предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, расследование дела идет в рамках нецелевого расходования бюджетных денег - общая сумма впустую растраченных средств более 1,6 млн руб. Щербакова заключила контракт со ООО "Строительная компания" - общая сумма, которая фигурировала в договоре - более 26 млн руб. Подрядчик должен был выполнить теплоизоляцию на трех участках магистрального трубопровода. После этого начальник управления ЖКХ Миасса заключил контракт с МУП "Городское хозяйство“ на осуществление строительного надзора, здесь сумма стояла почти 300 тыс. руб.