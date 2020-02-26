В Сургуте губернатора Югры, приехавшую к голодавшим ипотечникам, встретили одиночным пикетом

В Сургуте, куда сегодня на встречу с ипотечниками, ранее объявившими голодовку, приехала губернатор Наталья Комарова, прошёл одиночный пикет в защиту обманутых дольщиков ЖК "Любимый", сообщила Накануне.RU пикетчица, пострадавший дольщик из дома №2 этого комплекса Надежда Силантьева.

Пикет прошёл у здания мэрии экономической столицы округа. Губернатор видела участницу одиночной акции.

"Я вышла к зданию администрации, потому что мы не видим другого выхода решения своих проблем, другого способа привлечь внимание. У нас пикеты проходят с 17 февраля, кто может, тот выходит. Продолжатся они и завтра, и на следующей неделе. Кроме того, мы пишем обращения к президенту Владимиру Путину. Раньше писали одно коллективное, теперь – каждый сам от себя, уже 50 штук отправили. У нас есть те, кто платят ипотеку, но живут, например, с детьми, а есть те, кто и платит за квартиру, и снимают жильё", - сказала Силантьева.

Напомним, всего в городе 14 проблемных объектов, по шести домам решение найдено. Работы идут в доме №4 ЖК "Любимый", домах №5 и№6 ЖК "Кедровый", в 41 микрорайоне. В ЖК "Восход" и 20 А микрорайоне завершается приемка, после ввода в эксплуатацию дольщики получат долгожданные ключи. Наиболее проблемными остаются дома №1, 2 и 3 в ЖК "Любимый" и дома №2 и 6 ЖК "Уютный".

Ранее в администрации Сургута на заседании инвестиционного совета было объявлено о решении проблем части дольщиков. До конца года 500 пострадавших получат свои квартиры. Речь идёт о доме номер 3 в 31 "Б" микрорайоне. Найден инвестор, готовый достроить проблемный дом и вложить 7 млрд руб. в развитие 35 "А" микрорайона.