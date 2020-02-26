07 Сентября 2020
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Территория санитарной охраны московского водопровода (2020) | Фото: движение &quot;За чистую воду&quot;

Академиков, пытавшихся рассказать о сокращении охранной зоны московского водопровода, "выставили" на улицу

Скандалом закончилась попытка академиков РАН рассказать о проблеме охранной зоны московского водопровода. Академиков на пресс-конференцию приехали поддержать глава комитета по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева и известный телеведущий Максим Галкин, который помогает своим соседям - жителям деревни Грязь в Одинцовском г.о. противостоять массовой застройке всех окружающих их полей и лугов.

В последний момент организаторам было отказано в площадке. По слухам, якобы этого добивался губернатор Московской области Андрей Воробьёв и его пресс-служба. Организаторы пресс-конференции быстро сориентировались и пригнали автобус, в котором и прошло мероприятие с участием академиков Виктора Данилина-Данильяна и Валерия Тишкова. Автобус медленно ездил по набережным Москвы-реки, которая даёт 67% водопроводной воды столицы и верховья которой в соответствии с поручением президента надо усиленно охранять от застройки и прочего загрязнения. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе движения "За чистую воду".

Как заявляют в пресс-службе Института водных проблем РАН, территория санитарной охраны московского водопровода, сложившаяся в 1940-е – 1970-е гг. XX века, при Собянине-Воробьеве загадочным образом была сокращена в шесть раз, и ЗСО (а вернее – красные линии) сохранились только в ближнем Подмосковье (не далее 20-25 км от МКАД).

Территория санитарной охраны московского водопровода(2020)|Фото: движение "За чистую воду"

Принципы охраны всей территории водосбора, санитарного контроля и надзора за ней были фактически отменены на неопределенное время. Постановление 17 декабря, по мнению юристов, нарушает сразу 3 федеральных закона, не соответствует Конституции, содержит признаки превышения полномочий руководителями Москвы и области.

Зоны санитарной охраны охватывают множество самых лакомых для коммерческой застройки пойменных земель вдоль Москвы-реки, Истры, Рузы, водохранилищ и канала им. Москвы.

Ученые из Института водных проблем РАН утверждают, что водоснабжение столицы поставлено под угрозу.

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Академиков, пытавшихся рассказать о сокращении охранной зоны московского водопровода, "выставили" на улицу

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Теги: московский водопровод, Максим Галкин



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