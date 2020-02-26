Высокинский дал две недели на уборку Екатеринбурга от снега. Потом поедет с проверкой

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в скором времени намерен объехать все районы города с проверкой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня Высокинский провел оперативное совещание и потребовал от районных служб благоустройства обратить особое внимание на состояние площадок остановочных комплексов, пешеходных переходов и других зон. Мэр подчеркнул важность качественной очистки от снега и наледи проезжей части основных (по которым пролегают маршруты общественного транспорта), а также второстепенных дорог.

Также Александр Высокинский предупредил глав районов, что в ближайшие две недели он лично проконтролирует состояние объектов улично-дорожной сети на предмет их зимней уборки, в марте совершив объезд. Как добавили в мэрии, что касается худшей по качеству сбора и вывоза снега территории Екатеринбурга, то главе администрации Орджоникидзевского района Роману Кравченко дано ровно две недели на исправление ошибок.

Напомним, ранее Высокинский прокомментировал громкие заявления об отставках в мэрии и районах уральской столицы, в том числе из-за плохой уборки дорог.