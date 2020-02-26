07 Сентября 2020
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Политика В России
(2005) | Фото: www.aviacia.ru

Российским военным разрешили сбивать нарушившие границу лайнеры только без пассажиров на борту

Вооруженные силы РФ имеют право сбивать вторгшиеся в российское воздушное пространство гражданские самолеты, только если на борту нет пассажиров или заложников.

Это следует из новой редакции Правил применения оружия при охране российской границы. Документ опубликован на официальном портале правовых документов.

Согласно постановлению, военным разрешается сбивать суда-нарушители после четкого предупреждения о намерении открыть огонь на поражение или предупредительного выстрела.

Применение оружия на поражение возможно в отношении судна-нарушителя, которое продолжает полет вглубь страны или к важнейшим объектам.

Также разрешается сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

В январе 2019 года СМИ сообщали о наличии документа, в котором утверждается, что лайнеры в определенных случаях дозволят сбивать вне зависимости от наличия пассажиров на борту. Тогда отмечалось, что документ находится на стадии межведомственных согласований.

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Российским военным разрешили сбивать нарушившие границу лайнеры только без пассажиров на борту

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Теги: самолеты, граница, пассажиры



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