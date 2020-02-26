В больницах Тюмени отменен карантин

В Тюмени в связи со снижением числа заболевших гриппом и ОРВИ отменяют карантин в больницах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Работа медицинских организаций идет в обычном режиме, возобновляются профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, профилактические осмотры и проведение акций "Доктор с Вами".

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди жителей города Тюмени находится ниже порогового уровня.

Напомним, карантин в больницах был введен с 1 февраля из-за превышения эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом.