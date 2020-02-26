07 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
администрация Миасса (2014) | Фото: Накануне.RU

В администрацию Миасса с обысками нагрянули сотрудники ФСБ

В администрацию Миасса 26 февраля с обысками пришли сотрудники ФСБ - силовиков интересовали документы, связанные с деятельностью чиновников управления ЖКХ города, а также МУП "Городское хозяйство".

Как рассказал Накануне.RU источник в силовых структурах Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Обыски также сегодня прошли в ООО "Строительная компания". Известно, что расследование дела идет в рамках нецелевого расходования бюджетных денег - общая сумма впустую растраченных средств более 1,6 млн руб.

Осенью прошлого года чиновники мэрии Миасса заключили контракт со "Строительной компанией" - общая сумма, которая фигурировала в договоре - более 26 млн руб. Подрядчик должен был выполнить теплоизоляцию на трех участках магистрального трубопровода.

После этого начальник управления ЖКХ Миасса заключил контракт с МУП "Городское хозяйство“ на осуществление строительного надзора, здесь сумма стояла почти 300 тыс. руб.

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В администрацию Миасса с обысками нагрянули сотрудники ФСБ

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Теги: Миасс, обыски, ФСБ, уголовное дело



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