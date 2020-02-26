"Коптит так, что дышать нечем". Тюменцы пожаловались на "ночные" выбросы УГМК-Стали

"Металлургический завод опять дымит, поздно вечером", - с такой подписью житель Тюмени опубликовал видео в социальной сети ВК "ЧС Тюмень". На записи хорошо видны столбы дыма, выпускаемые филиалом УГМК-Сталь, тюменец при этом заявляет, что "коптит так, что дышать нечем".

Многие комментаторы, проживающие в Тюмени, также недовольны подобным явлением, заявляя, что в свое время АО "Металлургический завод "Электросталь" презентовал себя как завод с "суперсистемой очистки, никакого дыма, гари, выбросов...". Один из комментаторов подметил, что фильтры - дорогое удовольствие, потому, вероятно, заводу проще экономить, выбрасывая копоть в атмосферу. Кто-то из тюменцев также обратил внимание на то, что филиал УГМК-Стали осуществляет выбросы так поздно, возможно, для сокрытия нарушений.

К сожалению, на момент публикации не удалось получить официального комментария от представителей АО "Металлургический завод "Электросталь".