"Есть операции крупномасштабные, а мои - более простые". Александр Проханов встретил 82-летие в военном госпитале

Писателю Александру Проханову сегодня исполнилось 82 года. В столь почтенном возрасте литератор сохраняет бодрость духа и позитивный настрой. О том, как проходит этот день, "певец боевых колесниц" рассказал Накануне.RU:

"Этот день я встречаю великолепно, в военном госпитале Бурденко в окружении врачей-профессионалов, которые делают по нескольку операций в день. Одну из них они сделали мне.

Слово "операция" имеет двойное значение. В военной терминологии "провести операцию" – например, захватить Аляску у Соединённых Штатов Америки. Это крупномасштабная операция. А есть такая небольшая, как устранение родинки или отрезание части сердца, как это сделали мне. Я думаю, что мои операции более простые, они закончатся быстрее, чем те, о которых я сказал вначале".

Тем не менее, Александру Проханову устроили праздник прямо в клинике.

"Близкие мне люди испекли массу блинов, привезли всякую вкусную снедь и устроили здесь праздник. Вокруг собирается родня, близкие, друзья. Едут, я слышал, цыгане, едут мои предки-молокане, движется полк отставников – ветеранов афганского движения, движется уже престарелый спецназ из Никарагуа и Анголы. Одним словом, сегодня я буду встречать свой день рождения в тишине, покое, среди единомышленников", – не без свойственной аллегоричности и иронии заметил писатель.

Накануне.RU присоединяется к поздравлениям, желает Александру Андреевичу здоровья, неиссякаемой энергии и реализации творческих планов.