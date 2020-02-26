07 Сентября 2020
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Общество За рубежом
принц Гарри (2017) | Фото:dailymail.uk.com

Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве

Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады. В одиночестве, правда, ожидается, что Меган Маркл все-таки присоединится к нему на следующей неделе. Пара собирается провести свои последние мероприятия в качестве членов королевской семьи, которые должны выполнять представительские функции.

Так, Гарри отправился в Эдинбург (на поезде), чтобы принять участие в саммите Travalyst, посвященном "зеленым" путешествиям. Учитывая, что этот форум – инициатива Гарри, он не раз уже получал от общественности и СМИ за свои путешествия на частных самолетах, которые наносят значительный вред окружающей среде.

Как сообщает The Daily Mail, это было первое общественное мероприятие с участием внука королевы после лишения титула "Его королевское высочество". Говорят, организаторы саммита перед выходом Гарри на сцену даже рассказали участникам, как теперь надо называть шестого человека в очереди на британский престол: "Он дал понять, что называть его теперь надо просто Гарри".

Пока неизвестно, где Гарри остановится в Лондоне, где теперь у него нет резиденции. Тем не менее, в столице Великобритании у принца обширные планы. Так, в пятницу он собирается записать новую песню-гимн для проекта Invictus Games на студии Abbey Road вместе с рок-музыкантом Джоном Бон Джови.

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Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве

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Теги: принц гарри, меган маркл, великобритания, критика



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Развитие сюжета:

Ранее 28.02.2020 15:52 Мск Сбежавший из королевской семьи принц Гарри запел

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