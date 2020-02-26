К поискам пропавших в море в Сочи подростков привлекли беспилотник и вертолет

Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи.

Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 8 утра на поиски вышел катер со спасателями на борту. Также поднят беспилотник.

Напомним, в Лазаревском двух подростков течением унесло в открытое море. Сообщалось, что дети пытались перейти реку Псезуапсе вброд. Подростки не устояли на ногах, их захватило сильным течением.

Всего к поисковым работам привлечены более 200 человек, в том числе, представители казачества и добровольцы из числа местных жителей.

Сейчас поиск приостановлен из-за ухудшения погоды, на море усилился шторм, поднялся сильный ветер, передает РИА Новости.