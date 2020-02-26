"Это не десятки миллионов рублей, а больше": министр рассказал, кто должен убирать тлеющую свалку на Уралмаше

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов считает, что тлеющая свалка на Уралмаше должна ликвидироваться за счет бюджета Екатеринбурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом министр заявил в ходе сегодняшнего выступления в Законодательном собрании региона.

Напомним, депутаты вызвали Смирнова "на ковер", чтобы послушать его объяснения по поводу строительства на Среднем Урале мусорных полигонов. Также была поднята тема тлеющей свалки на улице Коммунистической, которая в прямом смысле отравляет жизнь екатеринбуржцам.

"Свалка промышленных отходов в Орджоникидзевском районе лежит на плечах собственника земельного участка. Что касается этого участка, то принято решение о том, что город будет финансировать ликвидацию этой свалки. Это не десятки миллионов рублей, а больше. Этим должны заниматься местные власти. Хочу отметить, что это не твердые коммунальные отходы, а именно промышленные отходы", - рассказал Николай Смирнов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд обязал чиновников убрать несанкционированную тлеющую свалку на Уралмаше.