07 Сентября 2020
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Жанна Прохорихина (2018) | Фото: vk.com, Жанна Прохорихина

"Саундтрек по действительности". Водонаева посмеялась над тюменской певицей, спевшей про Путина

Известная уроженка Тюмени, экс-участница "Дома-2" и постоянная гостья различных телешоу Алена Водонаева в своем Instagram разместила видеоролик с фрагментом песни о Путине тюменской певицы Жанны Прохорихиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Водонаева иронично прокомментировала запись: "саундтрек по действительности".

"Саундтреком (нашей действительности) по мечте. Я ору второй день и когда начинается вступление, не могу устоять. "Есть еще Сергей Лавров и есть еще Сергей Шойгу". Это же гениально! Жанна курильщика. Кто затанцевал, признавайтесь?!" - высказалась Алена Водонаева.

После показа видеоролика телеведущей, число подписчиков в Instagram у которой составляет более 2,2 млн, количество просмотров клипа о Путине возросло.

Сама Прохорихина в ответ на высказывание припомнила Водонаевой Дом-2 и скандал с материнским капиталом "для быдла". Напомним, недовольство Водонаевой вызвало то, что меры правительства по увеличению маткапитала якобы сделают рождение детей бизнесом для женщин из низших слов общества. За это ее уже раскритиковали, например, Иван Охлобыстин и Наталья Поклонская, однако поначалу все ограничивалось общественным осуждением. В январе стало известно, что теледиву вызвали на допрос в полицию.

"Эта девушка, которая против почему-то того, чтобы рождались дети в малоимущих семьях. Я думаю, она родилась в такой же семье. Потому что вся страна видела, как она без трусов бегала в какой-то передаче, а потом она начала делать карьеру, и уже замахнулась на президента РФ, манипулируя через мою песню", - заявила она журналистам. Видеоролик с комментарием Прохорихиной размещен на ее странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что песня о Владимире Путине появилась на просторах сети осенью 2018 г. Она о том, что критики президента некомпетентны, а кроме главы государства интересы страны защищают министры иностранных дел и обороны. При этом Путин – "сильнейший президент, сделавший для страны очень много". Певица желает президенту здоровья, отмечая, что "пока кто-то его ругает на диване, растет могущество страны".

В декабре прошлого года исполнительница выступила в Кремле на концерте "Зимняя сказка для взрослых".

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"Саундтрек по действительности". Водонаева посмеялась над тюменской певицей, спевшей про Путина

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Теги: Алена Водонаева, Жанна Прохорихина, давай за Путина, Песня о Путине



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