07 Сентября 2020
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Общество В России Москва
платная парковка, парковка, зона платной парковки, знак (2018) | Фото: newstracker.ru

В Москве предложили увеличить до 15 минут остановку без штрафа на платных парковках

Увеличить с 5 до 15 минут время бесплатной остановки на платной парковке в Москве предложили в Общественной палате России на круглом столе, посвященном изменениям в КоАП.
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Общественники считают, что "горожане перестали чувствовать себя хозяевами в городе" из-за того, что даже за совсем краткосрочную остановку без оплаты на платной парковке им "прилетает" штраф в 5 тыс. руб.

Особенно от этого страдают "льготные" категории граждан, например, матери-одиночки или инвалиды. В Общественной палате предложили лояльнее относится к родителям, выбежавшим из машины, чтобы довести ребенка до школы, а также к людям, припарковавшимся ненадолго из-за болезни (например, чтобы поставить укол инсулина).

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В Москве предложили увеличить до 15 минут остановку без штрафа на платных парковках

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Теги: платная парковка, штраф, коап



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