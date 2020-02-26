07 Сентября 2020
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Общество Курганская область
курган (2014) | Фото: Накануне.ru

"Получится уютным и красивым". Строители начали внутренний ремонт курганского аэропорта

В аэропорту Кургана начался внутренний ремонт, об этом написал в своем Instagram губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Он отметил, что летом строители начнут ремонтировать и менять конструкции снаружи, а также благоустроят территорию.

"После совместной работы с Росавиацией, полпредом Президента РФ и руководством компании-собственника началась масштабная реновация аэропорта. В течение года с аэропортом произойдут очень хорошие изменения, учитывающие растущие потребности нашего воздушного узла, ваши запросы на комфорт и интересы маломобильных групп граждан. Вам понравится", - написал глава региона.

По его словам, сейчас обсуждается возможность введения нескольких дополнительных рейсов весной и летом этого года.

"Наш воздушный порт должен получиться уютным и красивым, с неплохой сеткой маршрутов", - написал Шумков.

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Друзья, очередная хорошая новость. После совместной работы с Росавиацией, полпредом Президента РФ и руководством компании-собственника началась масштабная реновация курганского аэропорта. ⠀ Уже идёт внутренний ремонт. Летом начнётся ремонт и замена наружных конструкций и благоустройство. ⠀ В течение года с аэропортом произойдут очень хорошие изменения, учитывающие растущие потребности нашего воздушного узла, ваши запросы на комфорт и интересы маломобильных групп граждан. Вам понравится. ⠀ С начала года уже введено три новых рейса. Обсуждается возможность введения нескольких дополнительных рейсов весной-летом 2020. В целом наш воздушный порт должен получиться уютным и красивым, с неплохой сеткой маршрутов. ⠀ Работаем на вас и на Курганскую область. Спасибо вам друзья.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

Напомним, три недели назад директор аэропорта Дмитрий Коваленко презентовал дизайн-проект обновленного здания "воздушной гавани". Здание будет реконструировано в зелено-белых цветах. Зону досмотра перенесут с первого на второй этаж, багаж пассажиры будут сдавать на первом, потом подниматься на второй, где после регистрации на рейс будут попадать в так называемую "стерильную зону". Бизнес-зал будет на первом этаже. Также в здании появится специальный зал для маломобильных граждан, будет работать амбулифт, также в аэропорту обновят туалеты и сделают комнату для курения.

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"Получится уютным и красивым". Строители начали внутренний ремонт курганского аэропорта

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Теги: аэропорт, Курган, ремонт, отделка, рейсы, Вадим Шумков



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Ранее 07.02.2020 12:58 Мск В зелено-белых цветах. В аэропорту Кургана рассказали, каким будет здание "воздушной гавани" после ремонта

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