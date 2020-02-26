"Получится уютным и красивым". Строители начали внутренний ремонт курганского аэропорта

В аэропорту Кургана начался внутренний ремонт, об этом написал в своем Instagram губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Он отметил, что летом строители начнут ремонтировать и менять конструкции снаружи, а также благоустроят территорию.

"После совместной работы с Росавиацией, полпредом Президента РФ и руководством компании-собственника началась масштабная реновация аэропорта. В течение года с аэропортом произойдут очень хорошие изменения, учитывающие растущие потребности нашего воздушного узла, ваши запросы на комфорт и интересы маломобильных групп граждан. Вам понравится", - написал глава региона.

По его словам, сейчас обсуждается возможность введения нескольких дополнительных рейсов весной и летом этого года.

"Наш воздушный порт должен получиться уютным и красивым, с неплохой сеткой маршрутов", - написал Шумков.

Напомним, три недели назад директор аэропорта Дмитрий Коваленко презентовал дизайн-проект обновленного здания "воздушной гавани". Здание будет реконструировано в зелено-белых цветах. Зону досмотра перенесут с первого на второй этаж, багаж пассажиры будут сдавать на первом, потом подниматься на второй, где после регистрации на рейс будут попадать в так называемую "стерильную зону". Бизнес-зал будет на первом этаже. Также в здании появится специальный зал для маломобильных граждан, будет работать амбулифт, также в аэропорту обновят туалеты и сделают комнату для курения.