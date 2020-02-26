В Москве прошла презентация книги о легенде разведки "Агент, переигравший Абвер"

Геворк и Гоар Вартаняны – легенды разведки, семья нелегалов, которые прожили вместе более 60 лет.

Мы знаем об их работе во время Великой Отечественной войны – это было начало службы, они состояли в группе, обеспечивающей безопасность Тегеранской конференции 1943 года, лидеров "большой тройки": Сталина, Рузвельта и Черчилля. Разведчики искали и обезвреживали немецких агентов, готовивших покушение на глав государств антигитлеровской коалиции во время празднования дня рождения Уинстона Черчилля.

Но служба их продлилась и далее – чем занимались нелегалы в странах НАТО (в частности, они жили некоторое время в Италии, "на южных рубежах"), до сих пор остается государственной тайной, как утверждают компетентные органы, срока давности у этих тайн нет. Так что Тегеран – это самое малое, что мы можем узнать о Вартанянах.

Хотя и эта операция – уже немало, по крайней мере, для книги, которую сегодня в Москве представил автор произведения "Агент, переигравший Абвер" Хачик Хутлубян.

Геворк был сыном советского агента, который выехал в Иран еще в 1930 годы, именно отец стал первым учителем и наставником для будущего разведчика-нелегала. Во время Тегеранской конференции Геворку было всего 19 лет, во многом его возраст и пыл юности определил методику их смелых действий, считает автор книги о тех событиях. Тогда же и сложилась будущая пара Геворка и Гоар, которая будет служить долгие годы весьма успешно, не раскрытыми они вернулись на Родину в конце 80-х. Частично супругов рассекретили как агентов только в 1999 году, чуть ранее они получили награды от государства, но мы до сих пор не знаем, за что Вартанян получил Героя СССР, подробности неизвестны, говорит в беседе с Накануне.RU историк спецслужб Александр Колпакиди.

"Основная и важная часть деятельности Вартанянов покрыта мраком секретности, а тогда в Иране они были еще подростками, сложно сказать, "обыграли" ли они Абвер, к тому же там тогда действовали взрослые и серьезные агенты с опытом, молодежь только помогала выслеживать "агентов". Что касается Тегеранской конференции, они реально выслеживали группы Абвера, кроме того, ведь почему понадобилось вводить советские и английские войска в Иран, потому что иранское правительство было пронемецким, и они опять же следили за иранскими политическими деятелями, которые были на стороне Третьего рейха", – рассказал Александр Колпакиди.