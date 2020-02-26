07 Сентября 2020
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Общество В России
россияне, прибывшие из Китая в Благовещенск (2020) | Фото: amurobl.ru

Почти 70% россиян верят в способность служб защитить население РФ от коронавируса

Абсолютное большинство жителей России (99%) знают о вспышке коронавируса в Китае.

Опасаются заболеть коронавирусом COVID-19 52% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Среди них только один из десяти предполагает, что вероятность заболеть скорее высокая. Более половины (60%) убеждены в низкой вероятности заразиться этой болезнью.

В том, что медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить россиян от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, убеждены 67% участников опроса. Причем 17% демонстрируют крайнюю степень уверенности.

28%, напротив, более скептичны в отношении распространения данного заболевания. Они считают, что в случае реальной угрозы эпидемии у медицинских и эпидемиологических служб не будет возможности защитить от него население страны.

Напомним, в настоящее время в России нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Двое граждан КНР, заразившиеся COVID-19, полностью выздоровели и были выписаны. А вот дефицит медицинских масок в аптеках сохраняется во многих регионах. В Екатеринбурге отсутствие медицинских масок некоторые фармацевты объясняют покупателям экстренным экспортом продукции в Китай.

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Почти 70% россиян верят в способность служб защитить население РФ от коронавируса

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Теги: коронавирус, россияне, китай



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