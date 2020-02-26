Войне конец? Замглавы Нефтеюганска Сергей Лагойда уволен "в связи с утратой доверия"

Заместитель главы Нефтеюганска – выходец из ФСБ Сергей Лагойда уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия" – найдены нарушения в его декларации о доходах, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Сегодня чиновника должны уведомить о решении руководства – Лагойда первый день, как вышел из отпуска. По данным собеседника Накануне.RU, увольнение должно было состояться ещё до Нового года.

Напомним, ранее Лагойда уже был уволен – решение об этом было принято осенью 2018 г. До этого прокуратура Югры вносила представление, требуя устранить нарушения в работе чиновника и привлечь виновных к ответственности. Якобы речь шла о конфликте интересов. Однако 19 февраля 2019 г. Ханты-Мансийский окружной суд восстановил Лагойду в должности.

С устранением Лагойды из мэрии связывали силовой "наезд" на главу города Сергея Дегтярёва, случившийся в начале 2019 г. Обыски в администрации прошли 24 января, вскоре мэр был задержан. 30 января глава третьего по величине города Югры провёл пресс-конференцию, на которой объявил случившееся попыткой рейдерского захвата власти в Нефтеюганске. Его причиной якобы стало то, что глава отправил в отставку своего заместителя, бывшего силовика Лагойду, которого ему якобы "навязал" вице-губернатор Александр Шипилов.