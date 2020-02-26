Войне конец? Замглавы Нефтеюганска Сергей Лагойда уволен "в связи с утратой доверия"

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Бывший вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда (2018) | Фото: admugansk.ru

Войне конец? Замглавы Нефтеюганска Сергей Лагойда уволен "в связи с утратой доверия"

Заместитель главы Нефтеюганска – выходец из ФСБ Сергей Лагойда уволен с формулировкой "в связи с утратой доверия" – найдены нарушения в его декларации о доходах, сообщил Накануне.RU информированный источник.
Читайте также:

Сегодня чиновника должны уведомить о решении руководства – Лагойда первый день, как вышел из отпуска. По данным собеседника Накануне.RU, увольнение должно было состояться ещё до Нового года.

Напомним, ранее Лагойда уже был уволен – решение об этом было принято осенью 2018 г. До этого прокуратура Югры вносила представление, требуя устранить нарушения в работе чиновника и привлечь виновных к ответственности. Якобы речь шла о конфликте интересов. Однако 19 февраля 2019 г. Ханты-Мансийский окружной суд восстановил Лагойду в должности.

С устранением Лагойды из мэрии связывали силовой "наезд" на главу города Сергея Дегтярёва, случившийся в начале 2019 г. Обыски в администрации прошли 24 января, вскоре мэр был задержан. 30 января глава третьего по величине города Югры провёл пресс-конференцию, на которой объявил случившееся попыткой рейдерского захвата власти в Нефтеюганске. Его причиной якобы стало то, что глава отправил в отставку своего заместителя, бывшего силовика Лагойду, которого ему якобы "навязал" вице-губернатор Александр Шипилов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Войне конец? Замглавы Нефтеюганска Сергей Лагойда уволен "в связи с утратой доверия"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Лагойда, администрация Нефтеюганска, замглавы, увольнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2019 13:48 Мск Экс-заместителю главы Нефтеюганска нашли должность в мэрии
Ранее 20.03.2019 10:30 Мск В мэрии Нефтеюганска официально подтвердили увольнение пятого заместителя главы
Ранее 19.03.2019 08:59 Мск Пятый лишний. Заместитель главы администрации Нефтеюганска оставил свой пост после обысков ФСБ
Ранее 28.02.2019 15:48 Мск Наталья Комарова обсудила ликвидацию балков в Нефтеюганске
Ранее 28.02.2019 10:51 Мск Наталья Комарова впервые после обысков отправилась в Нефтеюганск
Ранее 25.02.2019 08:20 Мск Сергей Лагойда рассказал об отмене уголовного дела в отношении мэра Нефтеюганска
Ранее 19.02.2019 10:55 Мск Замглавы Нефтеюганска, увольнение которого мэр назвал причиной попытки "рейдерского захвата власти", восстановился через суд
Ранее 18.02.2019 12:25 Мск Бывший замглавы Нефтеюганска, увольнение которого мэр назвал причиной попытки "рейдерского захвата власти", пытается восстановиться через суд
Ранее 13.09.2018 07:45 Мск После прокурорского представления мэрию Нефтеюганска покинул вице-мэр Сергей Лагойда

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети