Уралвагонзавод материально помогает солдатам-срочникам после службы

На Уралвагонзаводе действуют программы для демобилизованных из Вооруженных сил РФ солдат-срочников и ветеранов боевых действий. Общая численность заводчан, пребывающих в запасе и состоящих на военном учете, составляет около 12 тыс. человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, только в 2019 году на материальную помощь для солдат-срочников, устроившихся на предприятие после службы в армии, Уралвагонзавод направил 296 тыс. руб. 12 тыс. руб. "подъемных" получает каждый специалист, если он до призыва работал на УВЗ и, отслужив, вернулся на родной завод. 4 тыс. руб. – трудоустроившийся впервые.

По статистике, более 80% заводчан возвращаются после армии на предприятие. Рабочие места за ними сохраняются. Только в весенний и осенний призыв 2018 года с УВЗ в ряды Вооруженных сил ушли 27 человек, а пришли в 2019-ом 69 солдат-срочников.

"После возвращения из армии сразу решил устраиваться на Уралвагонзавод. Здесь интересно работать, современное оборудование и есть перспектива для роста. На заводе чувствуется поддержка. Если есть проблемы, всегда помогут. Планирую и дальше работать на УВЗ", – рассказывает Ринат Цибизов, оператор станок с ЧПУ цеха общей сборки. До армии он проходил производственную практику на предприятии.

Среди заводчан 349 участников Афганской и Чеченской войн, боевых действий Северокавказского региона и других территорий. Для них также проводятся различные культурно-массовые мероприятия, а сами ветераны участвуют в военно-патриотических встречах с учащимися школ и техникумов Дзержинского района. В 2019 году было проведено 11 встреч, в которых приняли участие 211 учащихся и 26 работников – ветеранов боевых действий.

"Ветераны Великой Отечественной войны – особая гордость предприятия. Сегодня у нас в Совете 18 фронтовиков, 4 жителя блокадного Ленинграда, 10 узников концлагерей и 419 тружеников тыла. Для них ежегодно, уже много лет, организуются встречи и праздники, выделяется материальная помощь. Проводятся медицинские осмотры, а потом, по рекомендации врачей, формируются аптечки. Эта забота и внимание важны, конечно, в первую очередь, для ветеранов. Но и для молодых людей, которые должны помнить, знать и ценить то, что для них сделало поколение Победителей", – отмечает директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.