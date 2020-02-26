07 Сентября 2020
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памятник Николаю Кузнецову (2020) | Фото: Накануне.RU

Племянница разведчика Кузнецова добилась от Украины рассмотрения вопроса о перезахоронении героя на Урале

Маргарита Брюханова, племянница легендарного разведчика и Героя Советского Союза Николая Кузнецова, добилась от украинских властей, чтобы те рассмотрели вопрос о перезахоронении останков ее родственника на Урале. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, что лучший разведчик всех времен и народов родился на Урале, жил здесь и работал на Уралмашзаводе. В преддверии Дня защитника Отечества в Екатеринбурге почтили память Николая Кузнецова.

Как рассказал сегодня Альшевских в своем Facebook, ранее племянница героя Маргарита Брюханова самостоятельно выходила на власти Львова и просила согласовать эксгумацию останков Кузнецова, поскольку вандалы неоднократно оскверняли его могилу, а местные правоохранители никак не защищают памятное место.

памятник Николаю Кузнецову(2020)|Фото: Накануне.RU

"До недавнего времени мэрия Львова игнорировала обращения россиянки, поэтому Маргарита Николаевна попыталась достучаться до чиновников через Львовский окружной административный суд. Отчасти у нее получилось: Фемида обязала горсовет рассмотреть ходатайство Маргариты Николаевны", - отметил парламентарий, приложив соответствующее судебное решение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно историк Вера Зинченко, один из авторов проекта "Легенда начиналась здесь", заявила о намерении вернуть прах Николая Кузнецова с Украины на родину.

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Племянница разведчика Кузнецова добилась от Украины рассмотрения вопроса о перезахоронении героя на Урале

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Теги: Кузнецов, разведчик, Украина



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