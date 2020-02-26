"Постоялец" СИЗО в Зауралье отправится в колонию особого режима на 12 лет за то, что избил конвоира

В Шадринске состоялся суд над 45-летним жителем города Шумихи. В сентябре прошлого года он напал на конвоира в СИЗО.

Дело в том, что нападавший находился в следственном изоляторе, так как обжаловал решение суда, который приговор его к лишению свободы за совершение нескольких преступлений.

В коридоре СИЗО злоумышленник набросился на сотрудника и жестоко избил его - с травмами пострадавшего госпитализировали.

"За нападение на сотрудника осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, а с учетом предыдущих судимостей - в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.