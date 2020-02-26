Есть 5 млн тонн нефти. На Эргинском кластере "Роснефти" увеличили суточный объем извлекаемого сырья на 20%

«Роснефть» с начала разработки месторождений Эргинского кластера в 2017 году добыла 5 млн тонн нефти, передает корреспондент Накануне.RU. Отметим, что Эргинский кластер на сегодня - один из приоритетных проектов «Роснефти». Суммарные запасы кластера (AВ1С1+В2С2) составляют 299 млн т нефти, причем, по характеристикам нефть легкая, низкосернистая.

Особенно динамично рост добычи шел в 2019 году. Суточный объем извлекаемого сырья увеличился на 20% и превысил 8 тыс тонн/сут. Ускоренный ввод в разработку новых запасов, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нефтяной компании, стал возможен благодаря внедрению современных подходов к организации производства на всех этапах – от строительства скважин до транспортировки сырья.

Как известно, «Роснефть» первой среди российских нефтяных компаний применила кластерный метод в разработке месторождений. Опыт, который компания и ее специалисты получили при создании Ванкорского кластера месторождений, был применен в разработке Эргинского кластера. Всего в рамках проекта пробурено 274 добывающих скважины, 170 из которых – горизонтальные. Общая проходка с начала разработки месторождений превысила 1,8 млн метров.

Алексей Мастепанов, доктор экономических наук, главный научный сотрудник, заведующий Аналитическим центром энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН, заместитель генерального директора Института энергетической стратегии считает, что в рыночных условиях "при освоении природных богатств слабо освоенных территорий на севере и востоке России рассчитывать на создание новых территориально-производственных комплексов, аналогичных тем, что создавались для освоения Западной Сибири в советское время, не приходится".

"В таких условиях, - говорит Мастепанов, - ставка делается на формирование так называемых «конкурентных кластеров». Успешным примером формирования подобного кластера является Ванкорский кластер ПАО «НК "Роснефть» на севере Красноярского края в составе Ванкорского, Лодочного, Сузунского и Тагульского месторождений. Успешный опыт формирования Ванкорского кластера ПАО «НК «Роснефть» использует и в других регионах".

Тамара Сафонова, Исполнительный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» (ООО «НААНС-МЕДИА»), доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХ и ГС при Президенте РФ тоже считает, что "кластерное" развитие наиболее перспективное в современных условиях.

"Идея развития кластеров соответствует международному опыту. Для реализации новых проектов, особенно в малоосвоенной зоне, формирование инфраструктуры, строительство трубопроводных мощностей и перевалочных терминалов является дополнительной финансовой и социально значимой нагрузкой при реализации проектов. В этой связи кластерный подход позволяет оптимизировать инвестиции и объединить затраты сразу по нескольким проектам освоения месторождений с формированием единой трубопроводной инфраструктуры и пункта подготовки и отгрузки продукции", - говорит Тамара Сафонова.

Новый проект в ХМАО-Югре специалисты "Роснефти" реализуют с учетом современных экологических требований. В обязательном порядке ведется экологический мониторинг, включающий измерение и анализ состояния атмосферного воздуха, мониторинг поверхностных, подземных и грунтовых вод, почвы. Для увеличения притоков нефти «Роснефть» успешно применяет на Эргинском кластере месторождений технологию многотоннажного гидроразрыва пласта (ГРП).

Краткая справка. В Эргинский кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Кондинское, Западно-Эргинское, Чапровское, Ендырское месторождения, Иртышское (открыто в 2018 году), расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в Тюменской области.

Кластер сформирован в результате интеграции Эргинского лицензионного участка с Кондинской группой месторождений. Общая площадь участков - более 5 тыс. км2. По состоянию на начало 2019 года суммарные запасы месторождений кластера (AВ1С1+В2С2) составляют 299 млн т нефти.