Информация Накануне.RU подтвердилась - начальник управления культуры Зауралья ушел в отставку

Начальник управления культуры Курганской области Владимир Бабин уволился по собственному желанию - официальная информация о кадровых перестановках появилась на сайте правительства региона.

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Напомним, еще 11 февраля Накануне.RU стало известно из собственных источников о том, что Бабин покинет свой пост, а его место займет начальник отдела по работе с территориями управления Дарья Твердохлебова. Сейчас она начала работать в статусе врио начальника управления.

Есть информация, что Твердохлебова назначена временно, пока на должность руководителя не подыщут подходящую кандидатуру.

Бабин был назначен исполняющим обязанности начальника управления культуры Курганской области осенью 2014 года, когда в должность официально вступил экс-губернатор региона Алексей Кокорин, в феврале 2015 года Бабин стал начальником управления.