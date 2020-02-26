Оптовые поставщики продолжают повышать стоимость медицинских масок

В Пермском крае цены на медицинские маски продолжают повышать оптовые поставщики, однако в розничной торговле их стоимость становится ниже. К такому выводу пришли специалисты антимонопольной службы по итогам очередного мониторинга цен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского УФАС.

Мониторинг цен проводился с 18 по 25 февраля. Так, 25 февраля минимальная цена закупа масок у оптовых поставщиков составляла 1,5 руб. за штуку, максимальная - 16,67 руб., средняя - 9,09 руб. за маску.

Для сравнения УФАС приводят также данные за 10 и 17 февраля. 10 февраля одна медицинская маска стоила от 1 до 7 руб. за штуку, 17 февраля - стоимость закупа одной медицинской маски составляла от 1,76 руб. до 16 руб. за шт. Средняя цена средства индивидуальной защиты у оптовых поставщиков составляла 8,8 руб. за шт.

При этом в розничной торговле их средняя стоимость снижается. 25 февраля минимальная цена медицинской маски составила 1,64 рубля за одну штуку в упаковке по 50 масок. Максимальная цена реализации — 33 руб. за шт. Средняя цена в рознице — 17,32 руб. за маску. Неделю назад цены были выше - цена одной маски составляла 17,55 руб.

Также в ведомстве сообщили, что от прикамцев поступило 10 жалоб о повышении стоимости масок. Жительница Добрянки сообщила, что упаковка из 10 масок в одной из аптек города стоила 700 руб. - одна маска стоила 70 руб. УФАС ждет ответа о причинах такого роста цен.

Напомним, по мнению регионального УФАС, оснований для реагирования антимонопольного ведомства в розничном аптечном сегменте Прикамья нет, в силу отсутствия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на данном товарном рынке. Потребитель может выбирать товар по приемлемой цене из 450 аптек и продуктовых гипермаркетах, где продаются маски.

Ранее ФАС России отчиталась перед Правительством о результатах мониторинга цен на медицинские маски в январе. Выяснилось, что многократное завышение розничных цен было зафиксировано в 68 субъектах страны.

Как уже сообщалось, угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения коронавируса взволновала чиновников. Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты.